Se viene la Muestra Anual de las Escuelas Municipales de Artística

Las Escuelas Municipales de Artística preparan su muestra anual libre y gratuita que se desarrollará del 31 de octubre al 2 de noviembre, de 16 a 19:30 horas en la Casa del Bicentenario.

La muestra, destinada a toda la familia, denominada “Abracemos Cultura” contará con varios escenarios, habrá una muestra estática de trabajos realizados por los estudiantes en el transcurso del año en todas las disciplinas.

En el escenario interior se realizarán obras de teatro y propuestas de talleres al paso junto a clases abiertas de varias disciplinas de la danza.

También estará activa la sala auxiliar con el taller literario y sus propuestas para todo público.

Mientras tanto, en el espacio exterior se podrá disfrutar de un escenario vivo, donde harán su presentación grupos de la escuela de danzas, grupos y ensambles musicales, como así también propuestas de clases abiertas.

Se podrán recorrer diferentes sectores donde se verán en producción en vivo a estudiantes, profesores y artistas de todas las Escuelas Artísticas Municipales.