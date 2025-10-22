Kicillof endureció su discurso contra las políticas económicas de Milei: “Esto es timba, no economía”

En la previa de los comicios legislativos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, profundizó sus críticas al Gobierno nacional y acusó al presidente Javier Milei de convertir al Ministerio de Economía en una “mesa de dinero y de timba”, en medio de la crisis económica y el parate productivo que atraviesa el país.

Durante una entrevista radial, Kicillof sostuvo que la administración libertaria “maneja la economía como si fuera un casino financiero” y apuntó contra las políticas financieras de Luis “Toto” Caputo que, según dijo, “destruyeron el consumo y paralizaron la industria”. “Ayer se conoció que cayó 7,9 % el consumo masivo. Esto es comida, limpieza, lo mínimo indispensable. Es muy grave la situación económica”, remarcó.

En ese marco, el mandatario provincial advirtió que la creciente recesión golpea de lleno el poder adquisitivo y aseguró que, bajo la conducción de Javier Milei “la economía favorece a los bancos y a las grandes financieras”, mientras “las familias bonaerenses no llegan a fin de mes”.

En clave electoral, Kicillof apuntó contra el discurso oficial y las promesas de campaña del líder libertario en su contienda legislativa. En ese sentido, el representante bonaerense afirmó que el mandatario nacional, “sedujo a un sector antiperonista que lo votó porque no era el peronismo”, pero advirtió que ese electorado se dio cuenta del “paquete completo” y de que el “supuesto ajuste popular, aplaudido, no está pasando”.

El líder del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) recuperó la experiencia de la campaña bonaerense y defendió su estrategia territorial junto a los intendentes. “Recorrimos más de 40 municipios, no como un hecho de campaña, sino para acompañar a los bonaerenses. En septiembre ganamos en 107 municipios, la sociedad valoró al gobierno provincial”, destacó.

Además, el Gobernador respondió a las críticas del seno del kirchnerismo por la decisión de desdoblar las elecciones en la provincia y advirtió que, con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, “ya existe una gran preocupación sobre cómo se votará el domingo”. En ese sentido, Kicillof destacó que el peronismo, en unidad, logró una “sorpresa electoral” a pesar de que las encuestas los mostraban perdedores o empatados.

Finalmente, Kicillof remarcó que la decisión política de desdoblar, permitió al peronismo bonaerense “llegar con chances a octubre”, y aprovechó para volver a marcar diferencias con la Casa Rosada, hacia el final de la entrevista. “La macroeconomía de Milei le viene bien a JP Morgan, pero no al hotel de la costa. Esto no es economía, es timba”, concluyó categórico.

Vale precisar que, el líder provincial, encaró esta última semana de campaña con una serie de recorridas por el interior bonaerense con el propósito de sacar pecho de la gestión y apuntalar a los candidatos de Fuerza Patria, previo a la veda electoral que comenzará este viernes desde las 8 de la mañana.