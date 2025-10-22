Dirigentes del AMCO se reunieron con el Intendente | Infoeme
Dirigentes del AMCO se reunieron con el Intendente

Días atrás, integrantes de la Comisión Directiva del Automóvil Moto Club Olavarría mantuvieron una reunión con el intendente Maximiliano Wesner.

En la jornada del pasado martes, integrantes del AMCO y el intendente Maximiliano Wesner mantuvieron una reunión.

 

El Intendente, en compañía del Director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo recibió a los dirigentes del AMCO, el Presidente Michael Boccagni, el Vicepresidente Patricio Spinella, el Tesorero Ramiro Pastore y el Secretario Matías Cocuzza.

 

Desde la institución expresaron su agradecimiento al Municipio de Olavarría por la buena predisposición y el acompañamiento constante desde el inicio de la actual gestión. En especial, destacaron el trabajo del área de Habilitaciones, encabezada por Evelyn Díaz, y desde el área jurídica Gabriela Aresi y de todo su equipo, siempre atentos y dispuestos a colaborar con las necesidades del club.

 

Seguimos trabajando en equipo y en función de recuperar el automovilismo que Olavarría merece”, remarcaron desde la Comisión Directiva del AMCO. 

 

Fuente: Prensa AMCO

 

