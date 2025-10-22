Dirigentes del AMCO se reunieron con el Intendente

En la jornada del pasado martes, integrantes del AMCO y el intendente Maximiliano Wesner mantuvieron una reunión.

El Intendente, en compañía del Director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo recibió a los dirigentes del AMCO, el Presidente Michael Boccagni, el Vicepresidente Patricio Spinella, el Tesorero Ramiro Pastore y el Secretario Matías Cocuzza.

Desde la institución expresaron su agradecimiento al Municipio de Olavarría por la buena predisposición y el acompañamiento constante desde el inicio de la actual gestión. En especial, destacaron el trabajo del área de Habilitaciones, encabezada por Evelyn Díaz, y desde el área jurídica Gabriela Aresi y de todo su equipo, siempre atentos y dispuestos a colaborar con las necesidades del club.

“Seguimos trabajando en equipo y en función de recuperar el automovilismo que Olavarría merece”, remarcaron desde la Comisión Directiva del AMCO.

Fuente: Prensa AMCO