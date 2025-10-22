Bomberos se capacitó en condiciones climáticas extremas y meteorología para servicios de emergencia

Días atrás se llevó a cabo en la ciudad de Tapalqué una importante capacitación sobre Meteorología aplicada a los Servicios de Emergencia, destinada a los Cuarteles de Bomberos que integran la Región Centro Centro.

Por parte de Bomberos Voluntarios de Olavarría, participaron 11 integrantes del Cuartel Central y de los destacamentos, quienes formaron parte de esta instancia de formación que busca fortalecer la toma de decisiones ante fenómenos meteorológicos adversos.

La jornada fue dictada por tres meteorólogos de la Dirección de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, en el auditorio municipal de Tapalqué. Durante la apertura estuvieron presentes la Directora de Fortalecimiento Institucional de Defensa Civil, Sra. Vanesa Misseri, el Presidente de la Región Centro Centro, Cmdte. Gral. Jorge Greco, y el Director Regional de Operaciones, Cmdte. My. Julio Kolman.

Este taller de formación meteorológica reunió a más de 60 participantes de distintos cuerpos de bomberos voluntarios de la región, además de contar con la presencia del Intendente de Tapalqué, Sr. Roberto Coconi, quien acompañó la iniciativa.

La actividad se enmarca dentro del plan de capacitación y profesionalización permanente de los servicios de emergencia, reforzando los conocimientos técnicos necesarios para actuar con eficacia y seguridad ante condiciones climáticas extremas.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría se resaltó "la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios de formación que mejoran la capacidad de respuesta y la seguridad de los equipos ante emergencias climáticas".