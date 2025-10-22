HCD: se tratará el Proyecto de Afectación Progresiva de la Tasa de Seguridad e Higiene

El Honorable Concejo Deliberante tratará el Proyecto de Ordenanza de Afectación Progresiva de la Tasa de Seguridad e Higiene, una iniciativa presentada conjuntamente por la Unión Industrial de Olavarría (UIO), el Parque Industrial de Olavarría (PIO) y la Cámara Empresaria de Olavarría (CEO).

La sesión se realizará este jueves 23 de octubre en el Centro de Convenciones de Olavarría (CCO) ubicado en Av. Circunvalación 1545. Si se aprueba, una parte de los recursos recaudados por el Municipio a través de esta tasa se destinaría a fortalecer la infraestructura productiva local.

Cabe sumar que el proyecto propone la creación de un Fondo para Obras de Infraestructura Comercial, Empresarial e Industrial, con afectación progresiva y control multisectorial, garantizando que los fondos retornen al sector que los genera, en obras y mejoras que impacten directamente en la competitividad, la seguridad laboral y el desarrollo sostenible del Partido de Olavarría.

En este link se podrá encontrar el proyecto completo.