Turismo Pista: el título en Clase 1 fue para Nicolás Benito

El automovilismo nacional se dio cita en La Pampa y fue con la consagración para Nicolás Benito en la Clase 1, pero también hubo podios para Valentino Spinella y Nicolás Pezzucchi logrando un destacado fin de semana para los pilotos de Olavarría.

El Turismo Pista corrió la anteúltima fecha y se destacaron los pilotos de Olavarría. En Clase 1, Nicolás Benito se consagró campeón argentino y lo festejó a lo grande; en Clase 2, Valentino Spinella fue segundo y en Clase 3, en su segunda carrera, Nicolás Pezzucchi se quedó con la victoria.

La jornada dominical inició con la consagración de Nicolás Benito en la Clase 1. El olavarriense llegó en el 12° puesto en la Final y le fue suficiente para volverse inalcanzable.

En la carrera que lo tuvo a Benito como líder en algunas vueltas, también dijo presente Nicolás Rojas que vio la bandera a cuadros en 7° lugar.

Además, en Clase 2, Valentino Spinella consiguió el segundo puesto luego de haber arribado en tercer lugar en la Final, pero beneficiado por la sanción al ganador y Gabriel Melián finalizó 9°.

Por último, Nicolás Pezzucchi se impuso en la Final de la Clase Tres en su segunda carrera dentro de la categoría.