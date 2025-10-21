Llega el 3° Encuentro de Mujeres Rurales en Red de Olavarría y la región

El próximo sábado 1 de noviembre la Asociación Mujeres Rurales en Red realizará el 3° Encuentro de Mujeres Rurales de Olavarría y la Región en el predio de la Sociedad Rural de Olavarría a partir de las 15 con entrada libre y gratuita con una variada propuesta de actividades.

Según detallaron desde Mujeres Rurales en Red, los asistentes encontrarán más de 30 stand con emprendedores de diferentes rubros, además de empresas y comercios locales.

El acto oficial se realizará a las 16 y posteriormente se podrán vivir diferentes espectáculos como el ballet Espigas Baila Folclore, un recorrido por las provincias del país con desfile de ponchos típicos, presentación de bombos con Retumbo Sachero y pintura e hilado en vivo.

Por la noche el cierre será con la Peña Folclórica Encuentro de Mujeres Rurales en Red para la que se encuentran a la venta las entradas anticipadas en Mate Amargo y Aires de Campo a $8.000 y en puerta $10.000. Habrá servicio de cantina. Los espectáculos de la noche estarán a cargo de Enzo Carmona, Nicolás Centineo, Hermanos Melo y La Diferente.

El Encuentro de Mujeres Rurales en Red es realizado por las mujeres rurales de Olavarría y la región con el objetivo de conmemorar y celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Desde la Asociación local trabajan durante todo el año en pos de impulsar y acompañar a quienes habitan y transitan la ruralidad para mejorar su calidad de vida.