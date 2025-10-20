Emiten alerta amarilla por fuertes tormentas en Olavarría | Infoeme
 20 de Octubre de 2025

Emiten alerta amarilla por fuertes tormentas en Olavarría

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la advertencia regirá desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles aunque se pronosticaron lluvias para el próximo jueves también.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para los próximos días en Olavarría y otros Partidos de la Provincia.

De acuerdo al SMN, la advertencia regirá desde la noche de este martes hasta la madrugada del miércoles. "El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h", explicó.

Asimismo, anunció abundante caída de agua en cortos períodos y se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Cabe aclarar que el organismo pronosticó precipitaciones para toda la semana: "Los mayores acumulados se esperan a partir del día jueves 23 de octubre".

 

 

 

 

 

