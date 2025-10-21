Inició una nueva etapa del plan de obras de contención y protección de la barranca del arroyo Tapalqué

El Municipio informó este martes que avanza el plan de trabajos diagramados desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos para la contención y protección de la barranca del arroyo Tapalqué, en el tramo lindero al puente de calle Hornos. En ese marco, en la mañana y mediodía de este martes pudo verse el despliegue de máquinas y personal sobre el sector de la calle Wagner Clar, del lado del barrio Pueblo Nuevo.

De acuerdo con lo que se detalló desde la Dirección de Hidráulica, se trata de una nueva etapa que consiste en principio en el vertido de tierra negra, como así también en la distribución y ordenamiento del hormigón de demolición que ha sido depositado en el lugar en los últimos meses, con el objetivo de aportar consistencia y rigidez a una barranca que presentaba uno socavación de varios años de data, pero que se agudizó a partir de la crecida del pasado mes de marzo.

Se explicó que durante los próximos días continuarán tareas de esta índole, por lo que se apela también a la colaboración de la comunidad, dado que se verá afectada tanto la circulación vehicular como peatonal por el sector.

Se añadió, a la par, que en una próxima instancia se trabajará desde el nivel del arroyo Tapalqué, para continuar con el ordenamiento de escombros, ya en la distribución como así también en la reubicación y remontar aquellos que han caído en el curso de agua.

En una última fase se concretará una nuevo vertido de tierra negra y semilla, para que el sembrado también contribuya a fortalecer la barranca, a la cual también no sólo se dotó de una mayor dimensión, sino que además se le dispuso una menor pendiente para evitar y/o ralentizar una eventual socavación.