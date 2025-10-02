Básquet Local: trabajosa conquista para Pueblo Nuevo

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría jugó otro de los duelos de la 7° fecha y fue con triunfo para Pueblo Nuevo.

El “Lobo Verde” derrotó 69 a 61 a Ferro en el Juan Manolio y sumó su segundo festejo consecutivo en el certamen local. Franco Dupin con 22 puntos fue el goleador.

Luego de un inicio favorable al “Carbonero”, Pueblo Nuevo tomó la delantera del cotejo y a pesar de que no volvió a ceder, le costó lidiar con la intensidad visitante y quedarse con la victoria.

En un duelo de muy poco goleo y mucha fricción, los dirigidos por Cristian Sánchez aprovecharon su experiencia para controlar las acciones y el tiempo a su favor para terminar sumando una importante victoria para seguir escalando posiciones en la tabla.

La 7° fecha llegará a su fin en la noche del domingo cuando en Bolívar, Sport Club Trinitarios reciba a San Martín.

Síntesis Pueblo Nuevo – Ferro:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Reyes, A. y Carusso, M.

Pueblo Nuevo (69): Barsi (8), Carballo (4), Menon, M. (15), Dupin (23), Alveza (6) -FI- Torres Gisler (4), Bucciarelli (0), Alberca (4), Sánchez (2), Gisler Diorio (0), Toledo (3). DT- Cristian Sánchez

Ferro (61): Gómez (22), Rojas Moyano (5), Langowski (6), Pinini (11), Alonso (8) -FI- Menon, F. (4), Sagardia (4), Loiza Oriti (0), Coronel (1), Donatelli (0), Rajal Leguizamón (0). DT- Marcelo Macías

Parciales; 19 – 18; 34 – 28; 49 – 41 y 69 – 61.