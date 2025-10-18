Básquet Femenino: se jugaron los tres partidos de la 2° fecha

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División Femenina completó los tres duelos de la 2° fecha.

Henderson, Ferro y El Fortín volvieron a repetir victorias en la competencia y los representantes locales fueron con holgada diferencia.

La jornada inaugural inició con festejo para Henderson por 36 a 26 ante Racing de La Madrid y luego, Ferro se impuso 92 a 22 a Almaceneros.

Para cerrar la fecha, hubo duelo de locales. El Fortín doblegó a Pueblo Nuevo por 64 a 24.