Básquet Femenino: se jugaron los tres partidos de la 2° fecha | Infoeme
Sabado 18 de Octubre 2025 - 23:06hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Femenino
 - 18 de Octubre de 2025 | 23:01

Básquet Femenino: se jugaron los tres partidos de la 2° fecha

En el Amadeo Bellingeri se disputó una nueva fecha del Torneo Regional de Primera División Femenina. Ganaron Ferro, El Fortín y Henderson.

Fotos: prensa ABO

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División Femenina completó los tres duelos de la 2° fecha.

 

Henderson, Ferro y El Fortín volvieron a repetir victorias en la competencia y los representantes locales fueron con holgada diferencia.

 

La jornada inaugural inició con festejo para Henderson por 36 a 26 ante Racing de La Madrid y luego, Ferro se impuso 92 a 22 a Almaceneros.

 

 

Para cerrar la fecha, hubo duelo de locales. El Fortín doblegó a Pueblo Nuevo por 64 a 24.

 

