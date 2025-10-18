DANTE ERNESTO VARELA "EL CABEZÓN"

Falleció en Olavarría el día 16 de Octubre de 2025 a los 77 años de edad.
VELATORIO: España 2942, Departamento "C ". Comienza a las 6 hs.
RESPONSO: Sin responso
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Sabado 18 de Octubre de 2025- 12.30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Bº MARIANO MORENO
Lugar de nacimiento: OLAVARRIA
Actividad que desarrollaba: JUBILADO FABRICA LOMA NEGRA
PERTENECIENTE A ACROL(asociación de criadores roller olavarrienses ) criadores de canarios.