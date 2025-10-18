DANTE ERNESTO VARELA "EL CABEZÓN" | Infoeme
Sabado 18 de Octubre 2025 - 11:43hs
16°
Sabado 18 de Octubre 2025 - 11:43hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  necrologicas
 - 18 de Octubre de 2025 | 09:29

DANTE ERNESTO VARELA "EL CABEZÓN"

Falleció en Olavarría el día 16 de Octubre de 2025 a los 77 años de edad.

VELATORIO: España 2942, Departamento "C ". Comienza a las 6 hs.

RESPONSO: Sin responso

INHUMACIÓN:  Cementerio Loma de Paz 

DÍA Y HORA: Sabado 18 de Octubre de 2025- 12.30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Bº MARIANO MORENO

Lugar de nacimiento: OLAVARRIA

Actividad que desarrollaba: JUBILADO FABRICA LOMA NEGRA

PERTENECIENTE A  ACROL(asociación de criadores roller olavarrienses ) criadores de canarios.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP
LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME