Miqueas Molina es refuerzo “Celeste” para el Torneo Regional Amateur

En las últimas horas, Loma Negra confirmó que se reforzará con Miqueas Molina de cara al debut del Torneo Regional Amateur.

Foto: prensa Sierra Chica

El futbolista de Sierra Chica fue confirmado como nuevo jugador del Club Social y Deportivo Loma Negra de cara al regreso al plano nacional de la entidad “Celeste”.

 

Durante la jornada del sábado y mientras se ultiman los detalles para el estreno en condición de local ante Ferro, el “Celeste” confirmó el arribo de Miqueas Molina.

 

El volante ofensivo de 22 años se suma entonces al plantel que dirige Nicolás Rosales que competirá en la Zona 4 del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A y que significa el regreso de la institución de Villa Alfredo Fortabat al plano nacional tras más de 30 años.

 

