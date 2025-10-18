Un joven sufrió heridas luego de ser apuñalado por un adolescente de 14 años | Infoeme
Un joven sufrió heridas luego de ser apuñalado por un adolescente de 14 años

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en el Centro de la ciudad.

En la madrugada de este sábado un adolescente de 17 años sufrió heridas punzo cortantes por parte de otro menor de 14 años

Las agresiones se habrían iniciado sobre Belgrano y Moreno y prolongado hasta Belgrano y Vicente López, donde la víctima cayó y fue asistida instantes después por profesionales médicos

Fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, donde permanece internado sin riesgo de vida. 

Se iniciaron actuaciones penales por “lesiones”, con la intervención de la fiscalía en turno, la UFI Nº 10 a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, colabora en el esclarecimiento y en la determinación de responsabilidades a partir de imágenes captadas por el Centro de Monitoreo Municipal, que se encuentran a disposición de la Justicia y desde la subsecretaria de Protección integral de Derechos a cargo de Malena Pianciola que están en contacto con los familiares.

