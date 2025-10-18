Temperatura agradable y ráfagas de viento: cómo estará el tiempo este fin de semana

Luego de varios fin de semanas con lluvias, desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron que este sábado y domingo habrá temperaturas agradables y sol en Olavarría.

En este marco, indicaron que para este sábado se espera que la temperatura máxima llegue a los 20º. Además, la mayor parte del día el cielo estará algo nublado.

Por su parte, para el domingo la mínima será de 6º y la máxima esperada es de 22º. El cielo permanecerá parcialmente nublado a lo largo de todo el día.

Además, durante la mañana, tarde y noche se esperan ráfagas de viento que rondarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora.