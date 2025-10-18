“La Vuelta de los Gringos Emiliozzi”: comenzó el evento que reúne a más de 50 autos antiguos

En el marco del 12º Aniversario del Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, este sábado 18 de octubre se desarrolla la primera edición de “La Vuelta de los Gringos Emiliozzi”, un evento inédito que reúne a más de 50 autos antiguos, clásicos y de competición, que realizarán un recorrido por calles de la ciudad, en el marco de una caravana que será encabezada por la mítica Galera.

El itinerario se inició a las 16 en el Museo de Sitio “Hermanos Emiliozzi”, por calle Necochea hasta Brown, rumbo a Av. Del Valle, Maipú, Vélez Sarsfield, costanera del Arroyo hasta Av. Colón, Av. Pringles y Av. Dante y Torcuato Emiliozzi, Autódromo Hermanos Emiliozzi, donde los autos giraran detrás de la Galera para luego regresar por Av. Dante y Torcuato Emiliozzi.

Desde la organización, se estipula que la caravana finalizará con su recorrido a las 18 horas en el puente Dante y Torcuato Emiliozzi, con una exposición de los autos que participan de este encuentro.

La organización de este evento tan significativo se retrotrae a las carreras de inicios de los años 50’ que comenzaron a llevar el nombre de “Vuelta”, y se desarrollaban en rutas abiertas uniendo pueblos y ciudades.

En aquella época el club organizador determinaba un circuito de tierra o de asfalto, a veces mixtos, y se corría la “Vuelta” con puntaje para el campeonato del Turismo Carretera. Allí pilotos y copilotos se lanzaban con sus bólidos por esos largos caminos dispuestos a competir y consagrarse, ante la mirada de miles de vecinos aficionados al deporte motor.

Así surgen la “Vuelta de Olavarría”, la “Vuelta de Rojas”, Vuelta de Pergamino”, “Vuelta de Necochea” y muchas más.

Los hermanos Dante y Torcuato Emiliozzi formaron parte de ese automovilismo, ganaron “Vueltas”, Grandes Premios y Campeonatos, pero por sobre todo esto llevaron la impronta de nuestra ciudad: Olavarría, a través de los caminos de la patria.

Se invita a toda la comunidad del Partido de Olavarría, de la zona, la provincia de Buenos Aires y de distintos puntos del país a participar de este evento que promete ser inolvidable.

Asimismo podrán ser parte del recorrido que La Galera junto a más de 50 autos realizará por calles de nuestra ciudad, alentando y formando parte de la gran hinchada de los Emiliozzi.