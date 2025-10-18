Dura derrota de Embajadores en el estreno del Torneo Regional Amateur

En la tarde del sábado, Embajadores tuvo su debut en el Torneo Regional Amateur y fue con derrota en el Tete Di Carlo.

Embajadores perdió 3 a 0 ante Balonpié en el estreno de la Zona 4 de la Región Pampeana Sur. Agustín Álvarez, Joaquín Jarenko y Elías Gutiérrez marcaron los goles en el ganador.

Pobre imagen dejó el equipo conducido por Fernando Di Carlo en el inicio del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A, si bien tuvo posesión de la pelota y en Areco la figura, estuvo lejos de generar peligro ante un rival que convirtió en todas las situaciones que logró.

Mucho pelotazo y poca idea tuvieron los primeros 45 minutos en el sintético del CEO. Algún remate de larga distancia cortó la zozobra, hasta que Balonpié elaboró una buena jugada colectiva y abrió el marcador.

Iban 28´ cuando los delanteros intercambiaron roles, Amoroso, el 9, habilitó a Agustín Álvarez, uno de los extremos, que entraba al área y con un remate cruzado venció el esfuerzo de Rizzi.

El complemento poco varió en ideas, el equipo de Olavarría siguió con el dominio de la pelota y la visita con sus intenciones de ataques rápidos. Y como si fuera un calco, y con algunos cambios ya en la cancha, los bolivarenses aumentaron la diferencia.

Buena jugada por la derecha para que por el centro del área apareciera Joaquín Jarenko y tras el control, ubicar la pelota en el primer palo cuando iban 62´.

Para cerrar el resultado y a pesar de algunos remates de muy larga distancia que intentó Embajadores, apareció Elías Gutiérrez y sorprendió a todos con un disparo desde muy lejos que terminó en el fondo de la red a los 80´.

Apenas empieza la competencia, pero en sus aspiraciones de ser -como cada año- protagonista, Embajadores deberá mejorar y mucho.

Síntesis Embajadores - Balonpié:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Mauro Echarren (Tandil)

Embajadores (0): Gonzalo Rizzi; Renzo Cuatrochio; Federico Sacher (R. Istillarte Salomón), Franco Irusta, Nahuel Moro (F. Carlucci); Marcos Bonavetti (E. Carrera), Juan Areco, Franco Gómez (E. Gómez), Emilio Scipioni, Santino Sacchi, Franco Fernández. DT- Fernando Di Carlo

Balonpié (3): Fermín López; Nicolás Sardón (G. Riccioppo), Blas Aguilar (B. Esteban), José Guerricagoitia, Santiago Hernández; Andy Angerami (T. Campitelli), Kevin Borio, Joaquín Jaremko; Nicolás Coviella (J. Mendoza), Agustín Álvarez, Santino Amoroso (E. Gutiérrez). DT- José Maxwell

Amonestados: Cuatroquio, Scipioni (CEO); Aguilar, Guerricagoitia, Borio (Bal.)

Expulsados: No hubo

Goles: 28´ PT Agustín Álvarez (Bal.), 17´ ST Joaquín Jarenko (Bal.) y 35´ Elías Gutiérrez (Bal.)