Fútbol Menor: El Fortín festejó en Novena División

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas disputó una nueva fecha y fue con una nueva consagración.
La 10° fecha de la competencia formativa dejó un nuevo campeón y tras festejos de Estudiantes, El Fortín se impuso en Novena División con goleada incluida. Además, el “Fortinero” ganó en todas sus presentaciones.
Por otro lado, Embajadores ganó sus seis cruces ante Loma Negra, Sierra Chica también se impuso en todos sus partidos frente a Colonias y Cerros y Ferro goleó en los tres duelos ante Luján.
Por último, Racing cedió puntos en una categoría ante Hinojo y Estudiantes, en su visita al Pozo Serrano, tampoco logró todos triunfos.
Los resultados:
En Décima:
Municipales 0 – 14 El Fortín
Hinojo 0 – 3 Racing
San Martín 0 – 6 Estudiantes
Loma Negra 1 – 5 Embajadores
En Novena:
Municipales 0 – 10 El Fortín
Hinojo 0 – 4 Racing
San Martín 0 – 3 Estudiantes
Loma Negra 1 – 2 Embajadores
En Octava:
Sierra Chica 2 – 0 Colonias y Cerros
El Fortín 3 – 1 Municipales
Hinojo 1 – 0 Racing
Loma Negra 2 – 3 Embajadores
En Séptima:
El Fortín 4 – 2 Municipales
San Martín 3 – 3 Estudiantes
Embajadores 2 – 1 Loma Negra
Luján 0 – 4 Ferro
En Sexta:
Sierra Chica 3 – 0 Colonias y Cerros
El Fortín 2 – 1 Municipales
Embajadores 3 – 1 Loma Negra
Luján 1 – 4 Ferro
En Quinta:
Sierra Chica 2 – 0 Colonias y Cerros
El Fortín 4 – 1 Municipales
San Martín 1 – 2 Estudiantes
Embajadores 3 – 0 Loma Negra
Luján 0 – 3 Ferro