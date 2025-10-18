Fútbol Menor: El Fortín festejó en Novena División

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas disputó una nueva fecha y fue con una nueva consagración.

La 10° fecha de la competencia formativa dejó un nuevo campeón y tras festejos de Estudiantes, El Fortín se impuso en Novena División con goleada incluida. Además, el “Fortinero” ganó en todas sus presentaciones.

Por otro lado, Embajadores ganó sus seis cruces ante Loma Negra, Sierra Chica también se impuso en todos sus partidos frente a Colonias y Cerros y Ferro goleó en los tres duelos ante Luján.

Por último, Racing cedió puntos en una categoría ante Hinojo y Estudiantes, en su visita al Pozo Serrano, tampoco logró todos triunfos.

Los resultados:

En Décima:

Municipales 0 – 14 El Fortín

Hinojo 0 – 3 Racing

San Martín 0 – 6 Estudiantes

Loma Negra 1 – 5 Embajadores

En Novena:

Municipales 0 – 10 El Fortín

Hinojo 0 – 4 Racing

San Martín 0 – 3 Estudiantes

Loma Negra 1 – 2 Embajadores

En Octava:

Sierra Chica 2 – 0 Colonias y Cerros

El Fortín 3 – 1 Municipales

Hinojo 1 – 0 Racing

Loma Negra 2 – 3 Embajadores

En Séptima:

El Fortín 4 – 2 Municipales

San Martín 3 – 3 Estudiantes

Embajadores 2 – 1 Loma Negra

Luján 0 – 4 Ferro

En Sexta:

Sierra Chica 3 – 0 Colonias y Cerros

El Fortín 2 – 1 Municipales

Embajadores 3 – 1 Loma Negra

Luján 1 – 4 Ferro

En Quinta:

Sierra Chica 2 – 0 Colonias y Cerros

El Fortín 4 – 1 Municipales

San Martín 1 – 2 Estudiantes

Embajadores 3 – 0 Loma Negra

Luján 0 – 3 Ferro