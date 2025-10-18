Fútbol Menor: El Fortín festejó en Novena División | Infoeme
Sabado 18 de Octubre 2025 - 23:06hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 18 de Octubre de 2025 | 22:05

Fútbol Menor: El Fortín festejó en Novena División

El Torneo Clausura “Eduardo `Topo´ Draghi” sigue dejando campeones y en el transcurso del sábado, El Fortín se consagró campeón en Novena División.

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas disputó una nueva fecha y fue con una nueva consagración.

 

La 10° fecha de la competencia formativa dejó un nuevo campeón y tras festejos de Estudiantes, El Fortín se impuso en Novena División con goleada incluida. Además, el “Fortinero” ganó en todas sus presentaciones.

 

 

Por otro lado, Embajadores ganó sus seis cruces ante Loma Negra, Sierra Chica también se impuso en todos sus partidos frente a Colonias y Cerros y Ferro goleó en los tres duelos ante Luján.

 

Por último, Racing cedió puntos en una categoría ante Hinojo y Estudiantes, en su visita al Pozo Serrano, tampoco logró todos triunfos.

 

Los resultados:

En Décima:

Municipales 0 – 14 El Fortín 

Hinojo 0 – 3 Racing 

San Martín 0 – 6 Estudiantes 

Loma Negra 1 – 5 Embajadores

 

En Novena:

Municipales 0 – 10 El Fortín 

Hinojo 0 – 4 Racing 

San Martín 0 – 3 Estudiantes 

Loma Negra 1 – 2 Embajadores

 

En Octava:

Sierra Chica 2 – 0 Colonias y Cerros 

El Fortín 3 – 1 Municipales 

Hinojo 1 – 0 Racing 

Loma Negra 2 – 3 Embajadores

 

En Séptima:

El Fortín 4 – 2 Municipales

San Martín 3 – 3 Estudiantes 

Embajadores 2 – 1 Loma Negra

Luján 0 – 4 Ferro

 

En Sexta:

Sierra Chica 3 – 0 Colonias y Cerros 

El Fortín 2 – 1 Municipales 

Embajadores 3 – 1 Loma Negra

Luján 1 – 4 Ferro

 

En Quinta:

Sierra Chica 2 – 0 Colonias y Cerros 

El Fortín 4 – 1 Municipales 

San Martín 1 – 2 Estudiantes 

Embajadores 3 – 0 Loma Negra

Luján 0 – 3 Ferro 

 

