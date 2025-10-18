Juegos Bonaerenses: Olavarría sumó 29 medallas en Mar del Plata

Entre viernes y sábado, Mar del Plata despidió la Final 2025 de los Juegos Bonaerenses y Olavarría siguió sumando podios para terminar la semana con 10 medallas doradas, 9 plateadas y 10 bronces.

Durante las instancias finales, las cuales se desarrollaron entre el viernes y el sábado, Olavarría sumó nuevas medallas consolidando una participación que volvió a ubicar a la ciudad entre las delegaciones más sobresalientes de la provincia.

Las últimas distinciones llegaron en los 110 metros con vallas Sub16 donde David Clar fue tercero, igual que la posta 5×80 mixta Sub14.

También fue medallas de bronce para el básquet Sub15 femenino que venció a Bahía Blanca. Pero, además, la Sub16 masculino logró imponerse ampliamente en el partido final, ubicándose en lo más alto del podio y Sub18 masculino no pudo en el último partido.

El equipo Sub18 femenino de hockey se coronó campeón en un final apasionante que se terminó definiendo por tiros penales luego de un empate 2 a 2 en el tiempo regular.

En Tiro, Feliciano Casiraghi culminó su presentación en estos Juegos Bonaerenses 2025 logrando un segundo puesto, quedando apenas un punto por debajo del oro. Sin embargo, el logro más especial se lo llevó con una medalla de mención especial por buen gesto deportivo al animar a un competidor de Villarino que se encontraba angustiado por su rendimiento.

El fútbol femenino también se colgó sus medallas. En fútbol tenis, las olavarrienses fueron medalla de plata, en Sub18 fue de plata tras perder 3 a 1 en la Final y la Sub14, festejó por penales en el partido por el último lugar del podio.

En Natación, Gael Rodríguez obtuvo el tercer lugar en 50 metros libres, consiguiendo la medalla de bronce y misma posición ocupó Julieta Sejas en los 100 metros estilo mariposa.

Por último, el equipo olavarriense de newcom cayó en la final por 2-1, logrando el subcampeonato provincial y en beach vóley, la dupla Sub16 se colgó la medalla de bronce.

Además, también tuvieron sus presentaciones en los últimos días de competencia Francesca Bolognani que compitió en la final de los 100 metros con valla Sub16, Luisana Landoni hizo lo suyo en los 100 metros Sub16 femenino y Agustín Bustos compitió en la final de 110 metros con valla Sub18.

En Tiro, Tiara Ruppel consiguió ubicarse en la sexta posición en un día con inconvenientes técnicos con su rifle y la artista Camila Lucero Scorza recibió una mención especial en pintura Sub15.

Fuente: prensa Municipal