Bochas: Olavarría, subcampeón en el Provincial de Tríos de Primera

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue diciendo presentes en diferentes competencias y el pasado fin de semana se presentó en Tres Arroyos donde cedió en la Final del Torneo Provincial de Bochas por Tríos de Primera Categoría.

Teniendo como escenario principal la cancha de Huracán de Tres Arroyos se disputó la cita provincial y Olavarría cayó en la Final ante Bahía Blanca por 15 a 6.

Juan Pablo Notararigo, Martin Orradre, Fernando Díaz y Guillermo Galván y el técnico Jorge Medina habían llegado a la definición por el título luego de derrotar a Partido de la Costa por 15 a 12 y a Los Toldos 15 a 13 en la Fase de Grupo. Luego, se impuso a Mar del Plata por 15 a 7 y a Pergamino por 15 a 5 para conocer la derrota en el último partido del torneo.

Por otro lado, días atrás, la Federación de Provincia de Buenos Aires confirmó la lista para viajar al Campeonato Argentino que se jugará los días 4,5 y 6 de diciembre en Concepción del Uruguay y será con presencia local ya que Juan Pablo Notararigo es uno de los jugadores bonaerenses.