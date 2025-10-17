Bochas: Olavarría, subcampeón en el Provincial de Tríos de Primera | Infoeme
Viernes 17 de Octubre 2025 - 22:39hs
17°
Viernes 17 de Octubre 2025 - 22:39hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Bochas
 - 17 de Octubre de 2025 | 22:01

Bochas: Olavarría, subcampeón en el Provincial de Tríos de Primera

El pasado fin de semana hubo actividad para la Selección de Olavarría y fue con la disputa del Torneo Provincial de Bochas por Tríos de Primera Categoría. Juan Pablo Notararigo fue citado a la Selección de Buenos Aires.

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue diciendo presentes en diferentes competencias y el pasado fin de semana se presentó en Tres Arroyos donde cedió en la Final del Torneo Provincial de Bochas por Tríos de Primera Categoría.

 

Teniendo como escenario principal la cancha de Huracán de Tres Arroyos se disputó la cita provincial y Olavarría cayó en la Final ante Bahía Blanca por 15 a 6.

 

Juan Pablo Notararigo, Martin Orradre, Fernando Díaz y Guillermo Galván y el técnico Jorge Medina habían llegado a la definición por el título luego de derrotar a Partido de la Costa por 15 a 12 y a Los Toldos 15 a 13 en la Fase de Grupo. Luego, se impuso a Mar del Plata por 15 a 7 y a Pergamino por 15 a 5 para conocer la derrota en el último partido del torneo.

 

Por otro lado, días atrás, la Federación de Provincia de Buenos Aires confirmó la lista para viajar al Campeonato Argentino que se jugará los días 4,5 y 6 de diciembre en Concepción del Uruguay y será con presencia local ya que Juan Pablo Notararigo es uno de los jugadores bonaerenses.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME