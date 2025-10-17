Bochas: Pueblo Nuevo, campeón invicto del Torneo Oficial de Parejas Damas

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con su calendario y en el transcurso de la semana se definió el campeón del Torneo Oficial de Parejas Damas.
Una de las canchas de Loma Negra, Pueblo Nuevo logró consagrarse campeón al derrotar a Fortín Tradicionalista y terminó la competencia sin haber perdido siquiera un cruce.
Alejandra Mateucci, Cecilia Esnal y María Maíz representaron al “Lobo” que se impuso por un reñido 12 a 11 ante Melina Mir, Erika Quinteros y Adriana Sáenz Buruaga.
Por otro lado, en el Torneo Oficial de Parejas de Caballeros se conocieron los finalistas en las dos categorías. San Martín dirá presente en las dos definiciones, en Primera cruzará ante Pueblo Nuevo y en Segunda ante Loma Negra.
Los resultados:
En Primera
Ronda Ganadores
San Martin 12 – 11 Pueblo Nuevo
Fortín Tradicionalista 12 – 2 Álvaro Barros
Ronda Perdedores
Pueblo Nuevo 12 – 8 Fortín Tradicionalista
En Segunda
Ronda Ganadores
Loma Negra 12 – 7 Pueblo Nuevo
San Martín 12 – 5 Blanca Chica
Ronda Perdedores
Loma Negra 12 – 8 Blanca Chica