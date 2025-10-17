Bochas: Pueblo Nuevo, campeón invicto del Torneo Oficial de Parejas Damas | Infoeme
Viernes 17 de Octubre 2025 - 22:40hs
17°
Viernes 17 de Octubre 2025 - 22:40hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Bochas
 - 17 de Octubre de 2025 | 20:20

Bochas: Pueblo Nuevo, campeón invicto del Torneo Oficial de Parejas Damas

Semana de intensa actividad y definiciones en las competencias oficiales de las bochas olavarrienses. En Damas hay campeón y en Caballeros, finalistas.

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con su calendario y en el transcurso de la semana se definió el campeón del Torneo Oficial de Parejas Damas.

 

Una de las canchas de Loma Negra, Pueblo Nuevo logró consagrarse campeón al derrotar a Fortín Tradicionalista y terminó la competencia sin haber perdido siquiera un cruce.

 

Alejandra Mateucci, Cecilia Esnal y María Maíz representaron al “Lobo” que se impuso por un reñido 12 a 11 ante Melina Mir, Erika Quinteros y Adriana Sáenz Buruaga.

 

Por otro lado, en el Torneo Oficial de Parejas de Caballeros se conocieron los finalistas en las dos categorías. San Martín dirá presente en las dos definiciones, en Primera cruzará ante Pueblo Nuevo y en Segunda ante Loma Negra.

 

Los resultados:

En Primera

Ronda Ganadores 

San Martin 12 – 11 Pueblo Nuevo 

Fortín Tradicionalista 12 – 2 Álvaro Barros

Ronda Perdedores

Pueblo Nuevo 12 – 8 Fortín Tradicionalista

 

En Segunda

Ronda Ganadores

Loma Negra 12 – 7 Pueblo Nuevo 

San Martín 12 – 5 Blanca Chica

Ronda Perdedores

Loma Negra 12 – 8 Blanca Chica 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME