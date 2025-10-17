Bochas: Pueblo Nuevo, campeón invicto del Torneo Oficial de Parejas Damas

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con su calendario y en el transcurso de la semana se definió el campeón del Torneo Oficial de Parejas Damas.

Una de las canchas de Loma Negra, Pueblo Nuevo logró consagrarse campeón al derrotar a Fortín Tradicionalista y terminó la competencia sin haber perdido siquiera un cruce.

Alejandra Mateucci, Cecilia Esnal y María Maíz representaron al “Lobo” que se impuso por un reñido 12 a 11 ante Melina Mir, Erika Quinteros y Adriana Sáenz Buruaga.

Por otro lado, en el Torneo Oficial de Parejas de Caballeros se conocieron los finalistas en las dos categorías. San Martín dirá presente en las dos definiciones, en Primera cruzará ante Pueblo Nuevo y en Segunda ante Loma Negra.

Los resultados:

En Primera

Ronda Ganadores

San Martin 12 – 11 Pueblo Nuevo

Fortín Tradicionalista 12 – 2 Álvaro Barros

Ronda Perdedores

Pueblo Nuevo 12 – 8 Fortín Tradicionalista

En Segunda

Ronda Ganadores

Loma Negra 12 – 7 Pueblo Nuevo

San Martín 12 – 5 Blanca Chica

Ronda Perdedores

Loma Negra 12 – 8 Blanca Chica