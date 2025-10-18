Ajedrez: exitoso Torneo Abierto de la Sociedad Española

La 1° edición del certamen organizado por la Sociedad Española y fiscalizado por la Federación de Ajedrez de Olavarría inició con el mes de octubre y completó sus primeras cuatro rondas dejando como líder a Horacio Pereyra.

El certamen dividido en Federados" y "Cuarta Categoría (Adultos)", se juega en ambas divisiones por sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de noventa minutos 'finish' en "Federados", mientras que el segundo torneo se juega sin control de tiempo. Paralelamente también se desarrolla la "Cuarta Categoría (Menores)" con una modalidad de juego más flexible para fomentar la participación de los nuevos jugadores.

El acto de bienvenida estuvo a cargo del organizador y director del evento, Ing. Eduardo Costilla, realizó un discurso de bienvenida junto al presidente de la entidad anfitriona, Gustavo Parra, agradeciendo principalmente la gran participación de los jugadores locales y en particular a la comitiva de la Ciudad de Azul, a cargo del Prof Gustavo Godoy, que se sumaron a la competencia; también se repartieron aplausos para los profesores de las Escuelas Municipales de Ajedrez de Olavarría, coordinadas por el Prof. Darío Maidana.

En lo que respecta a la competencia, se disputaron cuatro rondas donde Horacio Pereyra logró aislarse en la cima de la clasificación luego de imponerse con piezas blancas ante Gustavo Godoy, con quien compartía el liderato.

Por su parte, en la sección de "Cuarta Categoría", los punteros Jonathan Brun y Daniel Gosella, ambos con puntaje ideal.

Fuente: Prensa F.A.O.