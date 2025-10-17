Jinete “Bataraz” se destacó en Campo de Mayo | Infoeme
Viernes 17 de Octubre 2025
Viernes 17 de Octubre 2025
Olavarría
 |  deportes
 |  Hipismo
 17 de Octubre de 2025

Jinete “Bataraz” se destacó en Campo de Mayo

En las instalaciones de Campo de Mayo la gran final del Torneo Federal de Equitación y fue con presencia de un jinete del Club Atlético Estudiantes.

Durante cuatro días, Benjamín Urdapilleta dijo presente en la definición de una de las competencias más importantes del calendario nacional que reunió a los mejores jinetes y amazonas del país.

 

Benjamín Urdapilleta, tuvo una memorable e histórica actuación en la Categoría Iniciados Mayor 0,70 m, dejando muy en alto los colores “albinegros”.

 

Durante las tres jornadas de competencia, Benjamín mostró un gran nivel técnico, seguridad y constancia, logrando resultados sobresalientes que coronaron una temporada excepcional.

 

El olavarriense que estuvo acompañado por Gonzalo Di Martino y Victoria Galli, fue segundo el día viernes, 14° lugar el sábado y 18° este domingo, lo que le permitió ubicarse finalmente en la 11° posición de la tabla general del campeonato.

 

Urdapilleta, tuvo también su fiel compañero, el caballo “Cardal”.

 

Fuente: Prensa CAE

 

