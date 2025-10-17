Jinete “Bataraz” se destacó en Campo de Mayo

Durante cuatro días, Benjamín Urdapilleta dijo presente en la definición de una de las competencias más importantes del calendario nacional que reunió a los mejores jinetes y amazonas del país.

Benjamín Urdapilleta, tuvo una memorable e histórica actuación en la Categoría Iniciados Mayor 0,70 m, dejando muy en alto los colores “albinegros”.

Durante las tres jornadas de competencia, Benjamín mostró un gran nivel técnico, seguridad y constancia, logrando resultados sobresalientes que coronaron una temporada excepcional.

El olavarriense que estuvo acompañado por Gonzalo Di Martino y Victoria Galli, fue segundo el día viernes, 14° lugar el sábado y 18° este domingo, lo que le permitió ubicarse finalmente en la 11° posición de la tabla general del campeonato.

Urdapilleta, tuvo también su fiel compañero, el caballo “Cardal”.

Fuente: Prensa CAE