Torneo Regional Amateur: todo confirmado y sólo resta que llegue el “finde”

Los cinco representantes locales trabajan para llegar de la mejor forma al debut del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A y en la jornada de este miércoles, el Consejo Federal oficializó días, horarios y árbitros para los cotejos.

El primero en salir a la cancha será Embajadores, que en el Tete Di Carlo recibirá a Balonpié en un duelo correspondiente a la Zona 5. Será el sábado desde las 17:00 con el arbitraje de Mauro Echarren de Tandil y la asistencia de Leandro Marullo y María José Rolando.

Por el mismo grupo y tras más de 30 años de espera, Loma Negra recibirá a Ferro el domingo desde las 16:00 sin la posibilidad de presencia de público visitante en el estadio de Villa Alfredo Fortabat.

El duelo será controlado por representantes de la Asociación de Árbitros de Olavarría. El juez principal será Nicolás Moreno y estará secundado por Lautaro Bessia y Jerónimo Navas.

Por último, por el Grupo 4 de la Región Pampeana Sur, en el Buglione Martinese tendrá lugar el “Clásico de los Clásicos”. El domingo desde las 17:30, Racing recibirá a Estudiantes con el arbitraje de Valentín Pompei con Julián Figueroa y Emiliano Peralta como árbitros asistentes.