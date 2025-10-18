Liga Nacional: muchos minutos para Diez y Marina

Ferro y La Unión volvieron a presentarse en la máxima categoría del básquet argentino y fue con triunfo solo para el equipo de Caballito que sumó otro partido a su invicto.

En Junín, el “Verdolaga” derrotó 97 a 80 a Argentino en un duelo donde manejó los tiempos con autoridad y fue siempre superior.

En el “Fortín de las Morochas”, Alejandro Diez completó 20:02 minutos con 20 puntos y 4 rebotes en el equipo que sumó su quinto triunfo en igual cantidad de presentaciones.

Por otro lado, en “La Bombonerita”, La Unión prosiguió su gira, pero no pudo seguir ganando ya que cayó ante Boca Juniors en tiempo suplementario. Fue 80 a 77 tras igualar en 70 finalizados los primeros cuatro parciales.

En el equipo formoseño que puso en apuros al último campeón, pero no lo supo cerrar, Mariano Marina completó 39:04 minutos en la cancha con 8 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 3 robos.