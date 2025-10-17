Liga Pre-Federal: Racing y Estudiantes festejaron en la previa del clásico

La competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet que otorga clasificaciones a la Liga Federal avanza con los desquites y en la 10° fecha hubo festejos para Racing y Estudiantes.

El “Chaira” derrotó 83 a 64 a Huracán en el Parque Olavarría y sumó su octavo festejo en la Zona Sur donde es líder indiscutido. Marcos Risso y Manuel Yaben en el lado olavarriense y Ulises Otero en la visita, con 18 puntos fueron los goleadores.

Rápida recuperación logró el equipo dirigido por Matías Orlando tras su derrota en Tandil y en su gimnasio siguió estirando su invicto en un duelo que dominó de principio a fin y que terminó con los juveniles en la cancha.

Sin ser vistoso, la “Estrellita” supo aprovechar las condiciones individuales de su quinteto inicial para sacar una leve ventaja en los primeros 10 minutos, distancia que aumentó en el segundo parcial con la aparición de los relevos y varias conversiones de tres puntos.

Ya con todo controlado en la segunda mitad, Racing y los tresarroyenses intercambiaron ofensivas por goles y en el momento que la visita intentó la reacción descontando muchas unidades, los locales lograron una seguidilla de puntos que sentenció el duelo mucho antes del final para que todo el plantel termine sumando minutos.

Por otro lado, en Coronel Suárez, Estudiantes debió “batallar” hasta el suplementario para derrotar a Deportivo Sarmiento. Fue 92 a 85 tras haber igualado en 80 en los primeros cuatro periodos.

Federico Marín fue el máximo anotador de la noche con casi el 50% de los goles del “Bata”. Terminó el partido con 41 puntos en 39:50 minutos en la cancha.

El próximo viernes, en el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes recibirá a Racing en la revancha del “Clásico de los Clásicos” del Torneo Provincial.

Síntesis Racing – Huracán:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Suárez, D. y Reyes, A.

Racing (83): Vázquez (9), Risso (18), Santana (2), Yaben (18), Mondino (6) -FI- Merchant (15), Hoffmann Vicente (2), Pietrafesa (13), Ciuffetelli (0), Dieser Cataldi (0), Larregina (0), Cuadrillero (0). DT- Matías Orlando

Huracán (64): Otero (18), Mortensen (0), Falcone (17), Fortain (8), Iraola (9) -FI- Fanego (6), Aguirre (0), Uribe (0), Otaegui (0), Elicalde (4), Moran (2). DT- Luis Beitia

Parciales: 19 – 15; 48 – 25; 69 – 47 y 83 – 64