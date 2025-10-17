Barrio Hipólito Irigoyen: Detienen a una mujer que atendía un "kiosco" de drogas

Un operativo realizado por la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría desarticuló un punto de venta de estupefacientes conocido como "kiosco de drogas" y terminó en la aprehensión de una mujer mayor de edad en el barrio Hipólito Irigoyen.

La investigación, que se inició de oficio a principios de septiembre, se centró en el domicilio de la calle Amparo Castro al 3600, donde la moradora era señalada por comercializar cocaína a jóvenes de la zona.

Bajo la intervención de la UFI Nº 19, a cargo del Dr. Lucas Moyano, y con la autorización del Juzgado de Garantías Nº 1 de la Dra. Fabiana San Román, el personal policial especializado llevó a cabo tareas de campo, seguimientos y filmaciones que lograron confirmar la actividad ilícita.

El operativo se ejecutó en la noche del jueves, cerca de las 22 horas, cuando se interceptó en la vía pública a un comprador que acababa de adquirir una dosis de cocaína.

De forma simultánea, se realizó el allanamiento en la vivienda investigada. En el lugar intervinieron efectivos de la Subdelegación de Drogas Ilícitas, con el apoyo del Grupo GAD y la División Canes de la Unidad 2 de Sierra Chica.

Durante la requisa, las autoridades incautaron cocaína y marihuana, además de telefonía celular y otros elementos de interés para la causa.

Tras los resultados del operativo, la Fiscalía Nº 19 dispuso la aprehensión inmediata de la mujer. Luego de prestar declaración indagatoria, se solicitó su detención formal.

La acusada fue alojada en la Dependencia Policial de Chillar a la espera de un cupo para ser trasladada al Servicio Penitenciario Bonaerense.

Las autoridades informaron que no se brindaron mayores datos de la detenida debido a que las tareas investigativas sobre el caso aún continúan.