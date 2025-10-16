Hubo presentación para Estudiantes, Racing y Embajadores

Los equipos olavarrienses se preparan para el debut en el Torneo Regional Amateur y además de lo meramente futbolístico, hubo tiempo para presentar a los jugadores y la indumentaria que lucirán cada fin de semana buscando el ascenso.

La primera de las tres presentaciones de la jornada fue la de Estudiantes que tuvo lugar en el estadio central del Parque Guerrero con la presencia de miembros de la Comisión Directiva, integrantes de la Subcomisión de Fútbol, sponsors, familiares, allegados y simpatizantes.

Durante el encuentro tomaron la palabra Mauro Vecchio, Presidente de la Subcomisión de Fútbol; Mauricio Peralta, Director Técnico del plantel; y Manuel Garrido, en representación de los jugadores, y antes del cierre, el Presidente del Club, Emilio Incaurgarat.

Vecchio destacó “el enorme trabajo de cada integrante de la Subcomisión y de todas las personas que, sin buscar protagonismo, aportan su tiempo y su esfuerzo para que el fútbol de Estudiantes siga creciendo”.

Mientras que el Presidente Emilio Incaurgarat cerró el acto destacando que “los clubes necesitan de todos” y que “sin la ayuda de la comunidad, nada de esto sería posible”. Agradeció a las distintas Subcomisiones y resaltó el valor del trabajo conjunto: “Hoy Estudiantes vuelve al plano nacional por mérito deportivo, y eso nos llena de orgullo. Lo más importante es que se sientan parte, que disfruten y que siempre dejen al club bien representado dentro y fuera de la cancha”.

Luego fue turno de la presentación de Racing Atletic Club en el Buglione Martinese con una importante presencia de socios, simpatizantes y allegados que además de ser testigo de la presentación de los futbolistas, fue protagonista de la oficialización de su marca propia: 1916.

El evento contó con la presencia del presidente de la entidad, Hugo Fayanás, integrantes de la Comisión Directiva, el responsable de la Subcomisión de Fútbol, Mario Giacomaso, y el entrenador del primer equipo, Roberto Tucker.

Por último, pero no menos importante, Embajadores el gran campeón del fútbol de Olavarría tuvo su lanzamiento con un plantel más que conocido, pero una nueva “piel”.

En el lanzamiento encabezado por el presidente y DT, Fernando Di Carlo agradeció a “los sponsors que hacen posible que participemos de este torneo por sexto año, siempre por mérito deportivo. Esperamos hacer un Campeonato acorde, somos competitivos”.