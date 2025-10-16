Liga Nacional: Marina aportó al triunfo de La Unión en Comodoro Rivadavia

La Unión sumó su cuarto triunfo consecutivo en la máxima categoría del básquet nacional al derrotar a Gimnasia y Esgrima en Comodoro Rivadavia.

La “U” se impuso 69 a 61 a Gimnasia y Esgrima para seguir de buena racha en el inicio de la Liga Nacional. En un duelo con poca eficacia para ambos equipos y varios cambios en el tanteador, el equipo de Formosa lo cerró mejor y se quedó con la victoria.

Mariano Marina completó el partido con 21:17 minutos en la cancha 3 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 1 recupero.