Juegos Bonaerenses: Olavarría sigue sumando preseas

En la jornada de este miércoles, diferentes escenarios marplatenses albergaron la disputa de la segunda jornada de la Final de los Juegos Bonaerenses y la delegación local volvió a tener un balance positivo, sumando cuatro medallas doradas, dos plateadas y cuatro de bronce a su cuenta que asciende a las 10 coronaciones.

Los dos oros conseguidos en atletismo para personas con discapacidad llegaron de la mano de Silvina Cueto y Emiliano Jerez, ambos en salto en largo en sus respectivas categorías.

Además, más podios volvieron a venir de la mano de natación para personas con discapacidad, donde Camila Frías logró el primer puesto en Estilo Libre mientras que Kevin Dascon logró el bronce en la categoría masculina de la misma modalidad. En otra categoría, Luis Dragui se coronó subcampeón en estilo libre.

Las otras dos medallas de bronce que Olavarría consiguió en este nuevo día de competencia fueron logradas por Facundo Trumpio y Bastián Martínez en la disciplina Taekwondo Sub14, cada uno en sus correspondientes categorías.

Entre otros resultados, la atleta Francesca Bolognani participó de los 100 metros con vallas en la categoría Sub16 donde logró ubicarse en la quinta posición del certamen logrando su pase a la final. En la misma disciplina, categoría Sub18, Clara Rudolf ocupó la séptima ubicación en su serie y en 400 metros masculino, Sub18, Iñaki Arguindeguy alcanzó un valioso primer puesto que lo deposita directamente en la instancia final.

En los 100 metros llanos, categoría Sub16 femenino, Luisana Landoni accedió a la final al alcanzar el cuarto puesto; en los 300 metros de mujeres Sub16, Catalina Bettiga alcanzó la séptima ubicación de la serie y en Salto en alto Sub14, Ludovico Giamatolo, logró la séptima posición final.

También hubo actividad en posta 4×100 Mixtas Sub16 la cual contó con la representación olavarriense integrada por Teo Montero, David Clar, Luisana Landoni y Francesca Bolognani. El equipo salió en la sexta ubicación.

En básquet, la Sub18 masculino superó a Berisso con un marcador de 45 a 35, mientras que la Sub15 femenina también se llevó la victoria ante Junín con el tablero marcando un 44-35 a favor. Por su parte, los chicos de básquet 3×3 no pudieron repetir la victoria al caer con Zárate por 12 a 9. En horas de la tarde, la Sub16 olavarriense venció contundentemente al equipo bahiense por 67-32.

La delegación Sub14 de Beach Vóley volvió a caer, en esta oportunidad contra el equipo de Campana, en sets corridos. Por su lado, la Sub16 repitió la victoria del día anterior ante el elenco de Junín por 2 sets a 1.

Las chicas Sub15 de vóley cayeron ante Lomas de Zamora en dos sets, lo que las obliga a jugarse la clasificación este jueves ante Junín.

En hockey femenino, el conjunto Sub18 venció a Monte Hermoso por 4 tantos contra 2. Por su parte, el equipo masculino no pudo repetir la victoria del día anterior y se vio superado por Tandil en un ajustado 2 a 1.

En fútbol 11 femenino, la Sub18 olavarriense rescató un agónico empate ante General Pueyrredón en un partido vibrante y en Sub14 fue derrota ante las locales por 1 a 0.

Las olavarrienses que compiten en pádel Sub16 repitieron un muy buen triunfo ante Saavedra en sets corridos por 6-0 y 6-1.

La disciplina de tiro disputó la primera clasificación de estos Juegos Bonaerenses 2025, la cual continuará el día jueves. De ambas jornadas, se sumarán los puntos obtenidos para seleccionar los 8 mejores de cada categoría que obtendrán el boleto a la fase final. En la primera etapa, Olavarría se presentó en categorías Sub17 tanto masculino como femenino, obteniendo el segundo y el quinto lugar respectivamente.

Por último, en adultos mayores, la pareja de tejo femenina venció por 15 a 8 a sus pares de Presidente Perón. El combinado de Newcom no tuvo problemas frente al equipo de Pilar al cual derrotó en sets corridos (2-0). La jornada de pelota paleta no fue favorable para los olavarrienses, quienes cayeron en 2 sets ante Bragado.

Fuente: Prensa Municipal