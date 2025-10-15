Básquet Formativo: continuidad para todas las competencias

Las competencias que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría tuvieron actividad en todas sus categorías completando una veintena de partidos.
En diferentes escenarios prosiguieron el Torneo Oficial para caballeros y el Torneo Clausura Femenino. Además, se jugó otra fecha del U21.
Los resultados:
Racing (O) - Sport Club Trinitarios
Mini: 39 - 49
U13: 67 - 81
U15: 68 - 48
U17: 72 - 44
Las Flores Básquet - Chacarita
Mini: 20 - 0
U13: 46 - 41
U15: 30 - 20
Chacarita - Loma Negra
Mini: 20 - 0
U13: 81 - 96
U15: 20 - 0
U17: 73 - 52
Pueblo Nuevo - El Fortín
Mini: 101 - 34
U13: 36 – 55
Pueblo Nuevo - El Fortín Azul
U15: 26 - 79
Racing (L) - San Martín
U13: 59 - 88
U15: 68 - 26
U17: 55 - 48
San Martín - Estudiantes
U13: 76 – 63
U15: 26 - 84
U17: 47 - 66
U21:
El Fortín 82 – 89 Chacarita
Independiente 83 – 40 Loma Negra
Pueblo Nuevo 69 – 70 Racing (O)
Femenino
Loma Negra - Ferro
U13: 60 - 49
U15: 20 - 0
U17: 18 – 72
Loma Negra - Sport Club Trinitarios
U13: 39 - 58
U15: 38 - 36