Básquet Formativo: continuidad para todas las competencias

Las competencias que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría tuvieron actividad en todas sus categorías completando una veintena de partidos.

En diferentes escenarios prosiguieron el Torneo Oficial para caballeros y el Torneo Clausura Femenino. Además, se jugó otra fecha del U21.

Los resultados:

Racing (O) - Sport Club Trinitarios

Mini: 39 - 49

U13: 67 - 81

U15: 68 - 48

U17: 72 - 44

Las Flores Básquet - Chacarita

Mini: 20 - 0

U13: 46 - 41

U15: 30 - 20

Chacarita - Loma Negra

Mini: 20 - 0

U13: 81 - 96

U15: 20 - 0

U17: 73 - 52

Pueblo Nuevo - El Fortín

Mini: 101 - 34

U13: 36 – 55

Pueblo Nuevo - El Fortín Azul

U15: 26 - 79

Racing (L) - San Martín

U13: 59 - 88

U15: 68 - 26

U17: 55 - 48

San Martín - Estudiantes

U13: 76 – 63

U15: 26 - 84

U17: 47 - 66

U21:

El Fortín 82 – 89 Chacarita

Independiente 83 – 40 Loma Negra

Pueblo Nuevo 69 – 70 Racing (O)

Femenino

Loma Negra - Ferro

U13: 60 - 49

U15: 20 - 0

U17: 18 – 72

Loma Negra - Sport Club Trinitarios

U13: 39 - 58

U15: 38 - 36