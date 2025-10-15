Un hombre fue hospitalizado tras un fuerte choque entre una moto y una bicimoto | Infoeme
Un hombre fue hospitalizado tras un fuerte choque entre una moto y una bicimoto

El hecho se produjo en la tarde de este miércoles en avenida Pringles y República del Líbano.

Un fuerte choque entre una bicimoto y una moto terminó con un hombre herido y hospitalizado.

El siniestro vial se produjo durante la tarde de este miércoles en avenida Pringles a la altura de República del Líbano, en dirección a avenida Colón.

Una ambulancia se hizo presente en el lugar para atender al conductor del rodado menor, quien recibió fuertes heridas y debió ser trasladado al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.

 

 

Personal policial se acercó al lugar para realizar tareas de rigor e interrumpir el tránsito.

