Un hombre fue hospitalizado tras un fuerte choque entre una moto y una bicimoto

Un fuerte choque entre una bicimoto y una moto terminó con un hombre herido y hospitalizado.

El siniestro vial se produjo durante la tarde de este miércoles en avenida Pringles a la altura de República del Líbano, en dirección a avenida Colón.

Una ambulancia se hizo presente en el lugar para atender al conductor del rodado menor, quien recibió fuertes heridas y debió ser trasladado al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.

Personal policial se acercó al lugar para realizar tareas de rigor e interrumpir el tránsito.