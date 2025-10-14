Tandil: dos detenidos por abigeato, matanza de carpinchos y una causa en curso por abuso sexual agravado

Dos hombres fueronpor personal policial del comando de patrulla rural por el delito de abigeato. Además, al avanzar con su identificación, se constató que sobre uno de los involucrados regía unactivo en una causa porcon acceso carnal, en perjuicio de dos menores.

La detención de los sujetos se dio tras un llamado telefónico que advirtió de la presencia de los dos sujetos armados, en moto, circulando por el camino rural que conduce a la escuela N°60.

Al ver que los seguía la Policía, los hombres, de 22 y 34 años, comenzaron un intento de escape, que se vio frustrado por el accionar de los agentes.

En el procedimiento se detectó que los sujetos llevaban bolsas con trozos de carne y tenían la ropa marchada con sangre. Asimismo, incautaron cuchillos, chairas y ganchos, lo que confirmó la presunción de las fuerzas de seguridad de que tales elementos serían producto de una faena clandestina realizada en un establecimiento agropecuario de la zona.

Una vez analizado el cargamento, se determinó que los delincuentes llevaban dos medias reses completas de un ternero, vísceras (achuras y lengua), dos carpinchos recientemente cazados y dos armas de fuego tipo carabina sin documentación que habilitara su portación.

Las detenciones derivaron en el traslado de los individuos a la base del comando rural, donde se instruyeron las actuaciones judiciales pertinentes por los delitos de abigeato, tenencia ilegal de arma de fuego, infracción a la ley 22.421 de protección de la fauna silvestre y desobediencia y atentado a la autoridad (por fuga y resistencia al momento de la aprehensión) con intervención de la U.F.I. N° 11, a cargo del doctor Peiretti.

En tanto, consultados los datos personales de los aprehendidos, se estableció que sobre el sujeto de 22 años pesaba un pedido de captura activo con detención vigente por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal en perjuicio de dos menores”.

En esa causa interviene la U.F.I. N° 21 a cargo de Guillermo Vaticano, del departamento judicial Tandil. (DIB)