Miércoles 15 de Octubre 2025
 policiales
 15 de Octubre de 2025

La muerte de dos mujeres en Bahía Blanca: el sospechoso quedó detenido por doble homicidio simple

La Justicia ordenó convertir en detención la aprehensión de Maximiliano Velázquez, aunque por el momento no consideró agravado (femicidio) el doble crimen.

La Justicia ordenó esta mañana convertir en detención la aprehensión de Maximiliano Walter Velázquez con relación a la muerte de una mujer y su hija en Bahía Blanca, aunque por el momento no consideró agravado el doble crimen. La medida fue dispuesta por la jueza subrogante Claudia Olivera, quien aceptó el planteo del fiscal acusador, Jorge Viego.

De acuerdo con el portal de La Nueva, se trata de la causa que hace poco más de una semana tuvo por víctimas a Myriam Velázquez y su hija Mariana Bustos, en una vivienda del barrio Thompson, en Bahía Blanca. La jueza no hizo lugar al pedido del fiscal para que la detención sea por el delito de homicidio agravado, conforme al artículo 80, inciso 11, del Código Penal (femicidio).

Si bien el fiscal aclaró en el planteo que por el momento no podía ser más específico, ya que restan resultados periciales, como la autopsia, Olivera entendió que con la redacción propuesta, por el momento alcanzaría para acusarlo como doble homicidio en concurso real de delitos y en los términos del artículo 79 del Código Penal.

De todas maneras, la jueza dejó en claro que, con el avance de la investigación, podría llegar a coincidir con el fiscal en cuanto a la agravante del femicidio, concluye La Nueva.

 

Doble crimen en Bahía Blanca

 

Tal como informó la agencia DIB, el jueves de la semana pasada un hombre fue aprehendido en el marco de la investigación por los las muertes de Myriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Bustos (25), cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en su casa, luego de que fuera sofocado un incendio en la madrugada del miércoles.

El sujeto detenido es Maximiliano Velázquez, primo de Miriam. La captura se llevó a cabo en una vivienda de un barrio de las afueras de Bahía Blanca, en la zona del paraje Calderón. En el lugar se secuestró una moto roja, de similares características a la que vecinos vieron irse de la casa incendiada.

Los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en las primeras horas del miércoles de la semana pasada, luego de un incendio que consumió parte de la casa que habitaban. Las autopsias arrojaron resultados inciertos, ya que se encontraban en muy mal estado debido a la acción del fuego.

