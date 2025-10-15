Allanamiento por amenazas derivó en el secuestro de una carabina y un octogenario imputado

Este martes se realizó un allanamiento en las inmediaciones del Barrio Alberdi en el marco de una causa de violencia familiar en donde la policía secuestró un arma de fuego y un octogenario quedó imputado.

Fuentes policiales detallaron a Infoeme que el procedimiento se realizó en un domicilio ubicado sobre Junín al 2100 con resultados positivos por pedido de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

Efectivos de la Comisaría Primera concretaron el allanamiento en el que encontraron y secuestraron una carabina con cargador, un elemento de interés en la investigación de la causa que fue caratulada como "Amenazas agravadas- lesiones leves".

Como resultado del allanamiento un anciano de 82 años quedó imputado en la investigación a cargo de la ayudante fiscal Mirta Deroni.