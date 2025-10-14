Olavarría, la última foto de Santilli y Espert juntos en campaña 

La ciudad de Olavarría quedó marcada como el último escenario en el que Diego Santilli y José Luis Espert compartieron actividades de campaña antes de que la Justicia Electoral definiera que el exvicejefe de Gobierno porteño será quien encabece la lista bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires, mientras que Espert aparecerá igualmente en la Boleta Única de Papel (BUP) debido a que el tribunal rechazó la posibilidad de reimprimirla.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió en los últimos días no autorizar la reimpresión de la boleta, tras el reclamo de los apoderados libertarios que buscaban modificarla luego del desplazamiento de Espert luego de la denuncia por los vínculos narcos con el empresario Fred Machado. Según la resolución judicial, permitir la reimpresión en medio del cronograma electoral “podría afectar la certeza y la igualdad del proceso” respondió ante la apelación de las autoridades partidarias de La Libertad Avanza que justificaba su pedido en la disponibilidad de 15.000 millones de pesos para asignar una nueva licitación de reimpresión

De este modo, el diputado nacional José Luís Espert seguirá figurando en la boleta, aunque no será candidato efectivo, una decisión que generó tensiones internas dentro del espacio de Javier Milei debido a la existencia de transferencias por 200.000 dólares proveniente del empresario Fred Machado quien fue extraditado la semana pasada por delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico según la justicia estadounidense.

Cabe recordar que en medio del escándalo narco, Santilli y Espert compartieron en Olavarría su última actividad de campaña conjunta, en un encuentro en con dirigentes de la Sociedad Rural y de la Cámara Empresaria de Olavarría. La visita fue acompañada por los dirigentes locales Ezequiel Galli y Celeste Arouxet quienes respaldaron a Espert frente a las acusaciones que lo vinculaban con Fred Machado y aseguraron que se trataba solamente de “una operación política del kirchnerismo”.

La elección de Olavarría como escenario no fue casual. La ciudad ha tenido en los últimos años una fuerte presencia del PRO y del ala santillista, consolidada durante las gestiones del exintendente Ezequiel Galli, uno de los dirigentes más cercanos a Santilli en el interior bonaerense.

Galli fue uno de los intendentes que impulsó la candidatura provincial de Santilli en 2023 y mantuvo un vínculo político fluido con su entorno, incluso después de dejar el cargo. Su figura representa una bisagra entre el PRO tradicional y los sectores liberales, un punto de contacto que explica por qué Olavarría volvió a aparecer en el radar político de Santilli y Espert antes del fallo judicial.

Con la decisión de la Cámara Electoral, La Libertad Avanza competirá con la boleta encabezada por Santilli, pero con el nombre y la imagen de Espert impresos. Desde el entorno de la Libertad Avanza consideraron que la medida “afecta la transparencia del proceso”, mientras que los santillistas consideran que “ratifica la legitimidad del armado que encabeza Diego Santilli”.

En términos políticos, el episodio deja expuesta la fragilidad de las alianzas dentro del espacio liberal, y vuelve a poner a Olavarría en el centro de la escena como símbolo de la última foto de campaña conjunta entre Espert y Santilli como cabezas de lista de La Libertad Avanza.