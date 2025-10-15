El Municipio erradicó dos micro basurales y pidió que no se tiren residuos en lugares indebidos

Este martes la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos realizaron dos dispositivos de limpieza y erradicación de micro basurales, en un predio ubicado en el cruce de la Avenida Trabajadores y Alberdi, y sobre la colectora de Ruta 226 entre avenida Alberdi e Ituzaingo.

Según detallaron desde el Municipio, dichos micro basurales son generados a partir de la conducta reiterada de personas que arrojan residuos en sectores no habilitados para tal fin.

De acuerdo con lo que se detalló, en ambos sitios se constató la presencia de una importante cantidad de todo tipo de residuos y materiales, lo que ameritó el trabajo de unidades de gran porte para poder llevar a cabo el retiro de la basura y poder dejar los lugares en condiciones.

Vale destacar que desde el Municipio deben coordinarse este tipo de labores prácticamente de manera diaria, en distintos puntos del Partido, lo cual ocasiona diversos contratiempos en materia de disponibilidad y afectación de recursos.

"Se apela a la colaboración de la comunidad tanto en no incurrir en este tipo de conductas, como así también en denunciar al 147 o a Vecinos en Red (a través de WhatsApp al 2284 544817) cuando se tome conocimiento de este tipo de situaciones que configuran una infracción a la Ordenanza Municipal 195/84, por lo que se pueden aplicar severas multas a las personas que sean sorprendidas arrojando residuos en sectores no habilitados para tal fin", indicó el Municipio.

En ese sentido, se recuerda que si se desea arrojar residuos se los deben acercar al relleno sanitario ubicado sobre la prolongación norte de la avenida Ituzaingó al 8500, a unos 3500 metros del cruce con la Ruta Nacional Nº 226, único sitio habilitado.