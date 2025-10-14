Liga Nacional: Oberá Tenis Club volvió a ganar en casa | Infoeme
Martes 14 de Octubre 2025
Martes 14 de Octubre 2025
 |  deportes
 |  Básquet
 - 14 de Octubre de 2025 | 14:36

Liga Nacional: Oberá Tenis Club volvió a ganar en casa

La Liga Nacional inició una nueva semana y en la noche del lunes, Oberá Tenis Club volvió a presentarse en condición de local y a ganar.

Foto: Liga Nacional

Oberá Tenis Club sumó una nueva victoria en la máxima categoría del básquet argentino al derrotar a Unión en su gimnasio.

 

El “Celeste” derrotó 84 a 66 a Unión para sumar su segundo triunfo sobre tres presentaciones en Misiones y en un duelo que dominó durante gran parte, se aseguró la victoria en el último parcial con una intensa defensa.

 

En el equipo misionero, Bruno Sansimoni completó 20:23 minutos con 8 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias y 1 robo y Agustín Brocal sumó 14 puntos, 1 rebote, 5 asistencias y 1 recupero en 31:38 minutos en la cancha.

 

