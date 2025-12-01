Entre emprendedores, artesanos y comidas, la fiesta del 158º aniversario recaudó más de $80 millones

El Municipio informó que la Fiesta por el 158° aniversario de Olavarría celebrada el pasado fin de semana largo en el Parque Helios Eseverri con la participación de más de 60 mil personas, recaudó una importante suma total en ventas entre emprendedores, artesanos y en el Patio de Comidas.

Según detalló la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, se realizó una encuesta que arrojó que las ventas realizadas durante el masivo evento generaron más de 80 millones de pesos, que beneficiaron directamente a emprendedores locales.

El relevamiento realizado post evento arrojó además que para un 65% de los encuestados las ventas fueron las esperadas o incluso superaron sus expectativas, mientras que un 50% aseguró que las ventas fueron mayores o iguales a las del año pasado.

Cabe destacar que un 20% de los puestos participó por primera vez de este evento, lo que se tradujo en una mayor diversidad en la oferta y oportunidades para los emprendedores.

Por otro lado, el 90% de los participantes se manifestó muy satisfecho o satisfecho con la organización del evento y la disposición de los sectores destinados a comida, como así también para los emprendedores.