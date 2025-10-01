Básquet Local: cómodo triunfo “Chaira” en su gimnasio | Infoeme
Jueves 02 de Octubre 2025
Básquet Local: cómodo triunfo “Chaira” en su gimnasio

El gimnasio de Racing Atletic Club recibió la continuidad de una nueva fecha del Torneo Clausura y fue con amplio triunfo local.

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División tuvo el segundo duelo de la 7° fecha y fue con triunfo para Racing en su gimnasio.

 

El “Chaira” derrotó 80 a 49 a Chacarita y sumó su quinto triunfo en el certamen local. Lucas Mondino con 13 puntos fue el goleador del partido.

 

Sin intensiones de dejar que Independiente lidere en soledad, el elenco olavarriense sigue sumando victorias para acechar al conjunto de Tandil y en condición de local no tuvo mayores complicaciones para derrotar a Chacarita en un duelo que dominó de principio a fin con varios jugadores juveniles completando una interesante cantidad de minutos.

 

La 7° fecha proseguirá el jueves cuando Pueblo Nuevo sea local ante Ferro y, en Bolívar, el viernes Sport Club Trinitarios recibirá a San Martín.

 

Síntesis Racing – Chacarita:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Serantes, S. y Reyes, A.

Racing (80): Dieser Cataldi (11), Larregina (4), Pietrafesa (6), D´Alessio, S. (10), Mondino (13) -FI- Venzi (0), Villalba Dib (9), D´Alessio, F. (4), Cuadrillero (11), Ciuffetelli (12). DT- Axel Farías

Chacarita (49): Melo (5), Schwab (10), Nuñez (9), Girolami (0), Maica (5) -FI- Migliazzo (5), Urrutia (0), Pioli (5), Portillo (4), Hernández (6), Conte (0). DT- Martín Encinas

Parciales: 32-18; 50 – 26; 64 – 40 y 80 – 49 

 

