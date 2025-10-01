Básquet Formativo: pasaron más de una treintena de partidos

Las competencias que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas tuvieron doble jornada de acción para despedir septiembre.

Luego de varias suspensiones por malas condiciones climáticas, hubo más de una treintena de partidos para empezar a tachar pendientes en todas las categorías.

En lo que respecta a las formativas masculinas hubo acción para las dos zonas y la categoría U21 y en Femenino, el Torneo Clausura siguió con el “clásico del riel”.

Además, entre otras propuestas para basquetbolistas en formación, en el De la Vega se llevó a cabo la 4° edición del Torneo de Mini Femenino y las categorías más pequeñas del “Bataraz” viajaron a Tapalqué.

Los resultados:

Estudiantes – Racing (L):

Mini: 87 - 17

U13: 58 - 75

U15: 63 - 36

U17: 65 - 49

Independiente – Estudiantes:

Mini: 82 - 46

U13: 59 - 78

U15: 33 - 59

U17: 78 - 52

Racing (L) – Racing (O):

Mini: 21 - 36

U13: 88 - 29

U15: 71 - 42

U17: 46 - 86

El Fortín – Chacarita:

Mini: 20 - 47

U13: 31 - 82

U15: 55 - 56

U15 B: 47 - 49

U17: 60 – 65

Comercio – Pueblo Nuevo:

Mini: 47 - 50

U13: 62 - 46

U15: 69 - 38

U17: 61 - 73

Las Flores Básquet – Loma Negra.

Mini: 20 - 0

U13: 43 - 83

U15: 20 - 0

Las Flores Básquet – Ferro:

Mini: 20 - 0

U13: 45 - 47

U15: 47 - 45

San Martín – Sport Club Trinitarios:

U13: 96 - 60

U15: 60 - 74

U17: 58 - 37

U21:

Loma Negra 56 – 79 El Fortín

Chacarita 74 – 48 Pueblo Nuevo

Racing (O) 90 – 87 Independiente

Femenino

El Fortín – Ferro:

U13: 23 - 24

U15: 6 - 79