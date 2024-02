El Torneo Unión Regional Deportiva ya tiene fixture

Los equipos olavarrienses tienen definidos sus caminos para el primer torneo del año, que sufrió modificaciones debido a los altos costos económicos.

El Torneo Unión Regional Deportiva dará comienzo, en Olavarría, el próximo 3 de marzo con un certamen que dará a los clasificados a la competencia regional ante los representantes de Azul, Bolívar y Laprida.

Cinco partidos habrá en la primera fecha y uno quedará en suspenso ya que, debido a la participación de Racing en el Torneo Regional Amateur, el cruce entre el “Chaira” y Colonias y Cerros fue postergado.

La jornada inaugural tendrá como cruces destacados Embajadores vs Ferro y el clásico serrano entre Loma Negra y San Martín, mientras que habrá también se destacan los enfrentamientos de clásicos rivales en la segunda fecha -Hinojo vs Sierra Chica-, la cuarta -Racing vs Estudiantes- y la octava -El Fortín vs Ferro-.

Los mejores equipos olavarrienses clasificarán a la segunda ronda, donde enfrentarán a los mejores equipos clasificados de las otras Ligas.

El fixture completo:

1° fecha

Racing – Colonias y Cerros

Municipales – Hinojo

Loma Negra – San Martín

El Fortín – Espigas

Embajadores – Ferro

Sierra Chica – Estudiantes

2° fecha

Espigas – Loma Negra

San Martín – Municipales

Ferro – Racing

Hinojo – Sierra Chica

Colonias y Cerros – El Fortín

Estudiantes – Embajadores

3° fecha

Municipales – Espigas

Ferro – Estudiantes

Loma Negra – Colonias y Cerros

El Fortín – Racing

Embajadores – Hinojo

Sierra Chica – San Martín

4° fecha

Racing – Estudiantes

Espigas – Sierra Chica

San Martín – Embajadores

El Fortín – Loma Negra

Hinojo – Ferro

Colonias y Cerros – Municipales

5° fecha

Municipales – El Fortín

Ferro – San Martín

Loma Negra – Racing

Embajadores – Espigas

Estudiantes – Hinojo

Sierra Chica – Colonias y Cerros

6° fecha

Racing – Hinojo

Espigas – Ferro

San Martín – Estudiantes

Loma Negra – Municipales

El Fortín – Sierra Chica

Colonias y Cerros – Embajadores

7° fecha

Municipales – Racing

Ferro – Colonias y Cerros

Embajadores – El Fortín

Hinojo – San Martín

Estudiantes – Espigas

Sierra Chica – Loma Negra

8° fecha

Racing – San Martín

Espigas – Hinojo

Municipales – Sierra Chica

Loma Negra – Embajadores

El Fortín – Ferro

Colonias y Cerros – Estudiantes

9° fecha

San Martín – Espigas

Ferro – Loma Negra

Embajadores – Municipales

Hinojo – Colonias y Cerros

Estudiantes – El Fortín

Sierra Chica – Racing

10° fecha

Racing – Espigas

Municipales – Ferro

Loma Negra – Estudiantes

El Fortín – Hinojo

Colonias y Cerros – San Martín

Sierra Chica – Embajadores

11° fecha

Espigas – Colonias y Cerros

San Martín – El Fortín

Ferro – Sierra Chica

Embajadores – Racing

Hinojo – Loma Negra

Estudiantes – Municipales