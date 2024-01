Estudiantes y su no presencia en la Liga Federal: “No hay proyecto formal, solo intenciones"

En diálogo con un sitio especializado, Juan Esteban Álvarez, dirigente del Club Estudiantes explicó los motivos de la deserción de la entidad en La Liga Federal que comenzará en el venidero mes de febrero.

El dirigente del “Bataraz” habló con Basquet Plus sobre lo que fue la decisión de que la emblemática entidad se diera de baja de la tercera categoría del básquet nacional y por primera vez en más de 30 años no juegue en ningún estamento de la actividad.

La nota completa: “Estudiantes de Olavarría tiene sus páginas gloriosas en la historia de la Liga Nacional. Campeón en dos ediciones consecutivas, con títulos internacionales y una participación ininterrumpida a nivel provincial o nacional, el `Bataraz´ confirmó que no será parte de la Liga Federal 2024.

Así, se corta una racha de más de 32 años consecutivos, desde aquel 21 de julio de 1991, cuando los de Olavarría vencieran en su debut en el Provincial de Clubes de la Provincia de Buenos Aires a Pacífico de Bahía Blanca por 85 a 59, como contó el periodista olavarriense Fabián Casanella.

Ya en la 2022/23 se habían bajado de la Liga Argentina y ahora, luego de no haber tenido Pre-Federal en su Región CAB por falta de inscriptos, no serán parte del tercer escalón argentino.

Juan Álvarez, directivo del club, expresó: “El año pasado se jugó el Pre-Federal con los chicos del club, ni más ni menos que eso, para darles a ellos un poco más de rodaje, y terminamos clasificando para el Federal. Jugamos el Federal el año pasado, hicimos un esfuerzo para reforzar un poco el equipo porque eran todos chicos del club, de Olavarría, y no nos fue mal”.

A la vez, el hecho de no haber tenido Pre-Federal 2023 (comparte Región CAB con Bahía Blanca y Tres Arroyos) fue un detonante: “Al no jugarse el Torneo Provincial porque no había equipos anotados, no hubo competencia más que la local. Entonces para jugar el Federal teníamos que armar un equipo de cero. Nuestra idea era tener el equipo todo el año trabajando para que después, si la cosa iba bien, encarar el Federal con una base, para que tenga algún sentido”.

En este sentido, Álvarez explicó: “Desde la competencia que no hubo, y el contexto del país, que no te permite hoy ir a buscar nada, no tenía mucho sentido jugarlo. pensando en jugadores que se te fueron, ahora que tenés que volver a traer y demás, es súper complicado”.

Por otro lado, Álvarez, que es parte de la comisión pero que llegó como padre para ayudar con las formativas, afirmó que hubo intenciones de otros de armar un proyecto de básquet profesional, pero que no se concretaron: “Nunca se presentó en el club un proyecto, después de la salida de la gente que estuvo hasta la pandemia, formal para decir ‘nosotros queremos de vuelta trabajar y volver a la competencia nacional’. Se podría hacer, pero la verdad es que en el club no hay ningún proyecto formal y oficial para analizar. Son todas estas intenciones de gente”.

Por último, expresó que “ojalá venga gente a sumarse y a llevar adelante un proyecto, porque hoy creo que es factible hacerlo, más allá del contexto económico”. Y cerró afirmando que la intención es poder regresar a la competencia nacional: “Ahora se resolvió seguir fortaleciendo las formativas, y en el momento que se pueda, se volverá, porque está todo para hacerlo, y el club puede hacerlo”.

Un gigante del básquet argentino que deja la competencia, con el sueño de volver”.

Fuente: Alejandro Malky para Básquet Plus