Chingotto y Galán volvieron a festejar y son los “Reyes de la Selva”

El calendario de Premier Pádel completó el P1 de Pretoria con una vibrante definición que se extendió durante más de dos horas para que festejara la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño.

Federico Chingotto y Alejandro Galán lograron reencontrarse con el título tras su último festejo en el P1 de Buenos Aires y se transformaron en los “Reyes de la Selva” en Sudáfrica.

La “Chingalán” se impuso 6/2, 5/7 y 7/6 a Javier Leal y Francisco Guerrero en 2 horas y 2 minutos de juego.

Había iniciado bien la Final para la pareja N°2 con apenas 23 minutos para quedarse con la victoria, pero en el segundo set, el dueto Leal-Guerrero intensificó sus ofensivas y se quedó con la victoria que forzó el tercer y definitorio.

En el último, Chingotto y Galán debieron llegar hasta el tie-break para levantar la copa y sumar su sexto título de la temporada reservada para los mejores jugadores del mundo.