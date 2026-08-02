“La línea que divide la apuesta del entretenimiento es cada vez más difusa”



Las apuestas deportivas y ludopatía en general en el último tiempo se han vuelto una problemática sensible para la sociedad, especialmente en los más jóvenes, donde según un informe de Unicef, 1 de cada 4 adolescentes de entre 13 y 14 años afirma haber apostado.



Matías D'Onofrio, psicólogo y referente del Centro de Prevención al Juego Compulsivo en Olavarría, sostuvo que desde hace tiempo la inmersión temprana en los juegos de apuestas es una de las principales preocupaciones del sector. “Uno puede ubicarlos a partir de los 13 años y tiene mucho que ver con la tecnología y la digitalización de las apuestas, que las han vuelto accesibles desde cualquier dispositivo”, apuntó.



“Lo que vemos desde hace un tiempo es que el trazo entre la apuesta y el entretenimiento es cada vez más difusa”, puntualizó D'Onofrio sobre juegos actuales y explicó que “muchos estaban pensados como diversión y son una apuesta camuflada dentro de un juego, poniendo dinero para abrir cofres esperando una buena recompensa”.



Al alcance de la mano



Uno de los apartados que más preocupan a los profesionales que trabajan con la ludopatía es el hecho de que cualquier página de apuestas y casinos esté a solo unos toques de distancia en la pantalla de los dispositivos móviles.



“Ya no es necesario ir a un lugar físico, sino que lo hacen desde la escuela, el trabajo, pueden estar acostados a las 2 de la mañana y apostando”, remarcó y explicó que “lo que antes era un limitante para hacer el acceso más difícil, hoy ya no existe”.



En ese punto, se refirió a la gran cantidad de plataformas de juegos ilegales que permiten a cualquier persona crear un usuario y cargar dinero para comenzar con los jackpots. “En las plataformas legales es más complicado que un menor acceda, pero en las ilegales hay un caudal muy grande y la mayoría de los chicos que juegan lo hacen con el deseo de salvarse económicamente”, sostuvo.

La publicidad constante



Durante el Mundial 2026 uno de los apartados, por fuera de lo deportivo, que más llamó la atención a miles de personas fue la gran cantidad de publicidad de casas de apuestas de todo el mundo, presentes en cada previa, pausa de hidratación y entretiempo, en numerosas ocasiones protagonizadas por los mismos jugadores de fútbol.



“Se ha naturalizado tanto que si es difícil para un adulto no involucrarse, para los chicos que aún no tienen un sentido propio lo es aún más y eso es lo que intentamos trabajar y transmitir desde nuestro espacio”, resaltó D'Onofrio.



“Muchas veces ese estilo de vida idealizado por influencers, youtubers y gamers que promocionan casinos virtuales no es real, sino que intentan vender un producto que puede desarrollar una adicción en algunas personas y perder mucho dinero”, aseveró.



En esa línea, indicó que se debería avanzar en una ley para limitar la publicidad y el modo en que se muestra, tal y como sucedió con las tabacaleras y los cigarrillos. “Se tardaron 40 años en generar leyes para eso, esperamos que no se tarden tanto con esto”, apuntó.



Recordó una acción llevada adelante por la Provincia de Bueno Aires en 2025 cuando se intimó a celebridades como influencers y youtubers que promocionaron casinos ilegales a través de sus redes sociales y debieron participar de una campaña contra la ludopatía.



“Son acciones muy válidas que se tienen que seguir haciendo porque se requiere del orden del Estado para poner una estructura”, aseguró el psicólogo.



En cuanto a acciones para revertir la situación y evitar que una mayor cantidad de menores de edad ingresen en el mundo de las apuestas, D’Onofrio indicó que “hay que revalorizar el rol de los padres en la crianza de esos niños, del uso que hacen con la tecnología y el dinero”.



Con niños que observan pantallas, programas y publicidades donde el juego se encuentra en la cotidianidad, incluso en familiares o conocidos, el especialista en juegos problemáticos remarcó que “es una situación compleja y ahí realmente el adulto que sí tiene la capacidad de discernir y pensar tiene que acompañar e interactuar con el niño que tiene a cargo y explicarle las cosas”.



Para quienes tienen problemas con el juego, mencionó que “muchas veces nos encontramos con personas que tardan muchos años en lograr hablar de algo de todo esto. Lograr ponerle palabras y solicitar ayuda desde los primeros momentos hace mucho más sencillo el abordaje”.

