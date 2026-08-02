Viernes por la tarde, el momento de mayor cantidad de siniestros viales

El Observatorio Vial del Municipio publicó un informe con la evolución de la seguridad vial en todo el Partido de Olavarría, con el registro de todos los siniestros viales registrados durante los primeros seis meses del corriente año, en el que se contabilizaron 540 accidentes.



Mes a mes, enero, febrero y abril fueron los meses donde se registraron la menor cantidad de hechos de tránsito, con 72, 70 y 83 respectivamente. En los tres meses restantes, marzo se ubicó en tercera posición con 100, mayo segundo con 102 y junio ocupó el primer puesto con 113 siniestros viales registrados.



En la discrmininación por días y horarios, el rango de 12 a 18 horas, en general, se ubicó en la primera posición con 189 de los 540 casos totales, representando el 35% del total. Además, el viernes en ese lapso, ocurrieron 42.



El mismo día de la semana se ubica en el primer puesto de siniestralidad con 103 reportes durante toda la jornada, seguido del jueves con 84 y el lunes con 83.



Otros rangos horarios que destacan son de 6 a 12 horas con 154 hechos de tránsito y de 18 a 00 con 151. Durante la madrugada, de 00 a 6 sólo se denunciaron 46.



Los vehículos protagonistas



En el desglose sobre los tipos y cantidad de vehículos involucrados en todos los episodios, informaron que fueron 916 ya que en la mayor parte de los siniestros involucraron a más de uno.



Dentro de ese apartado, se contabilizaron 712 unidades involucradas en colisiones, 71 en caídas desde el vehículo, 53 en choques contra un objetivo fijo y 27 en atropellos a peatones.



Por tipo de vehículo, los autos fueron los mayores protagonistas con 429 participaciones, seguidos de las motos con 244, camionetas con 119 y en cuarto lugar, las bicicletas con 91 apariciones.

