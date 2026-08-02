“Favaloro dale fuerza a mis latidos”, el hit del mundial que sonará en el Paseo Mendía

Este domingo 2 de agosto habrá una propuesta especial para seguir alentando a la Selección Argentina, y compartir a la par de una tarde a pura música y emoción junto a familiares y amigos.



El Paseo Jesús Mendía será el punto de encuentro desde las 16 y el escenario además para la presentación en vivo de Luqiano, el artista olavarriense radicado en Miami que alcanzó una enorme repercusión con “Selección, yo te sigo”, o más conocida por su estribillo “Favaloro dale fuerza a mis latidos”, la canción que se viralizó y fue cantada por miles de argentinos dentro y fuera del país para acompañar a la “Scaloneta”.Ç



Será una oportunidad para volver a entonar juntos un himno que unió a millones de personas detrás de los colores celeste y blanco, en un encuentro pensado para celebrar la pasión por la Selección Argentina y cantar juntos nuevamente la canción escrita por el artista nacido en Olavarría.

