Pueblo Nuevo pone en marcha su serie ante Blanco y Negro

La Liga Provincial inicia con la serie de Reclasificación y Pueblo Nuevo enfrentará a Blanco y Negro en Coronel Suárez.

El “Lobo” visitará este domingo, desde las 19:00 hs., a Blanco y Negro de Coronel Suárez en el primer punto de la Reclasificación del certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.

El equipo olavarriense, que finalizó la Fase Regular en el cuarto puesto, contará con ventaja deportiva, por lo que disputará el primer encuentro como visitante y definirá la serie en el gimnasio "Juan Manolio", donde se jugará el segundo punto el próximo viernes y, de ser necesario, un tercer partido el viernes 14 de agosto.

Antes del viaje, previsto para las 14.30, el entrenador Cristian Sánchez se mostró conforme con la preparación del equipo durante el receso.

"Llegamos bien, con el plantel completo. Venimos entrenando bien y, si bien después de terminar la fase les dimos algunos días de descanso, fuimos retomando las prácticas y llegamos bien preparados", señaló.

Además, confirmó las recuperaciones de dos jugadores claves, Lorenzo y Dupin. "Se recuperó Nico Lorenzo, que estaba desgarrado, y en la última práctica Franco Dupin sufrió una fractura en la nariz, pero ya está recuperado, está entrenando bien. Llegamos preparados y con el plantel completo", afirmó.

Respecto de la serie, el entrenador anticipó un desarrollo muy equilibrado entre dos equipos de características similares: "Creemos que va a ser una serie pareja porque son los dos equipos más parejos del torneo. Los que terminaron cuarto y quinto tuvieron muy poca diferencia entre sí y creo que esta será la llave más equilibrada. No creo que se defina en dos partidos; pienso que vamos a llegar al tercero".

Sobre el rival, destacó: "Blanco y Negro es un equipo duro, difícil, con buenos perimetrales y con internos que, si bien no son muy fuertes, saben jugar. Va a ser una serie intensa y muy pareja".