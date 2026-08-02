La venta de autos híbridos y eléctricos se dispara más del 300%

Las ventas de vehículos con asistencia eléctrica total o parcial se cuadruplicaron en Argentina durante el primer semestre de 2026, en un contraste notable con la contracción del mercado automotor global, que cayó un 11,1% en el mismo período. Según el informe de Siomaa difundido por Acara, entre enero y junio se patentaron 42.238 unidades híbridas o eléctricas, lo que representa un incremento del 339,4% respecto de las 9.613 del primer semestre de 2025. Así, la electromovilidad alcanzó una participación del 15,2% sobre el total de patentamientos de autos y vehículos livianos.



Los híbridos autorrecargables (HEV) siguen siendo los preferidos, con el 55% del segmento (23.222 unidades), pero los híbridos enchufables (PHEV) mostraron el mayor crecimiento y treparon al 21% (8.979), desplazando incluso a los microhíbridos (MHEV), que representan el 15% (6.160).



Por parte de los eléctricos puros (BEV) cerraron con el 9% (3.877 unidades). En el podio de los modelos más vendidos, la Ford Territory híbrida lidera con el 11,6%, seguida por el Toyota Corolla Cross (9,7%) y el Baic BJ30 (8,8%); entre los enchufables, el BYD Atto2 y el BYD Song Pro encabezan las preferencias.



El salto responde directamente al cupo de 50.000 vehículos anuales con exención del arancel del 35% que el Gobierno implementó desde principios de 2025, con licitaciones anuales previstas hasta 2029. Este año, los importadores ocuparon 30.720 de las plazas disponibles y las terminales locales 19.280.



Para el cupo 2027, que se licitará en septiembre, crece la expectativa por un eventual aumento del tope de precio FOB (actualmente en USD 16.000), lo que ampliaría la oferta de modelos beneficiados y consolidaría la tendencia ascendente de la electromovilidad en el país. (InfoGEI)