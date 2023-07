Videos: los explosivos cruces de Jey Mammon con el panel de Intrusos

Jey Mammon hizo su aparición en la televisión este miércoles como invitado en una entrevista en el programa Intrusos de América, en la que mantuvo un fuerte cruce con los panelistas, especialmente con Laura Ubfal y Pampito.

Durante la charla, se abordó la denuncia de abuso sexual presentada por Lucas Benvenuto en su contra. Sin embargo, se produjeron intensos debates con el panel del programa, liderado por Flor de la V.

La periodista Laura Ubfal expresó su incredulidad ante las declaraciones de Jey Mammon, quien afirmó no saber nada sobre los traumas que Lucas había vivido. Ubfal señaló que le resulta difícil creer que Mammon no estuviera al tanto de la situación, especialmente considerando los casos comprobados en la justicia. Además, Ubfal cuestionó por qué Mammon está yendo en contra de Lucas, utilizando lo que ella llama "la técnica Darthés". Por su parte, Jey Mammon no se quedó callado y decidió interrumpir a Ubfal para responder a sus acusaciones.

En medio de una discusión en el programa, un participante expresó su indignación al ser comparado con Darthés, considerando esta comparación como una falta de respeto. Además, otro participante cuestionó si el panel estaba abierto para hacer preguntas o para juzgar, y señaló que una afirmación en particular no era una pregunta, sino una falta de respeto. Ambos participantes manifestaron su descontento y destacaron la importancia del respeto en este tipo de debates.